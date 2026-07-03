В селе Полётное состоится традиционный праздник «Солнцеворот»

Если вы еще только планируете выходные, хорошая идея побывать в субботу, 4 июля, на межрайонном фестивале народного творчества «Солнцеворот» в селе Полетное района имени Лазо. Это одно из самых самобытных и долгожданных культурных событий лета.
Уникальный славянский праздник пройдет в 18:00 в парке «Сказка» села Полетное, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, которые будут чередоваться с театрализованными постановками, воссоздающими древние купальские обычаи с хороводами, ночными прыжками через огонь и плетением венков.
На выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества будут представлены изделия ручной работы. Здесь же пройдут интерактивные мастер-классы: гости смогут не только наблюдать за работой ремесленников, но и попробовать собственные силы, создать сувенир под руководством мастера.
Отдельным событием станет конкурс «Драник Фест», гостей угостят настоящими драниками, которые готовятся из картофеля с разными добавками.
Праздник «Солнцеворот» проводится с 2010 года и давно вышел за рамки обычного районного мероприятия. За полтора десятилетия фестиваль завоевал репутацию одного из ключевых событий в сфере сохранения и популяризации самобытной народной культуры, национального костюма и традиций Хабаровского края.
Сегодня он входит в число перспективных объектов событийного туризма региона, ежегодно привлекая большое количество гостей из самых разных уголков края.
В этом году фестиваль вошел в число 12 районных мероприятий, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».