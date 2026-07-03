В селе Полётное состоится традиционный праздник «Солнцеворот»

Праздник «Солнцеворот» проводится с 2010 года и давно вышел за рамки обычного районного мероприятия. За полтора десятилетия фестиваль завоевал репутацию одного из ключевых событий в сфере сохранения и популяризации самобытной народной культуры, национального костюма и традиций Хабаровского края.