В Красноярске появится мурал с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным

В Красноярске художники приступили к созданию гигантского портрета советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в краевом агентстве печати и массовых коммуникаций.
Мурал в память о первом человеке, который совершил полет в космос, в ближайшее время появится на стене здания по улице Крайней, недалеко от Университета Решетнёва, где ведется подготовка кадров аэрокосмической промышленности.
В отличие от прошлого года работы проводятся не при помощи автокрана, а в подвесной люльке, что позволяет художникам комфортнее и быстрее наносить изображение на стену.
«Юрий Гагарин посещал Красноярск и Дивногорск в 1963 году. И теперь его улыбка на портрете будет напоминать о знаковом визите», — отметили в агентстве печати.
Напомним, ранее красноярские художники закончили работу над муралом Елены Крутовской на фасаде дома № 131 по улице Свердловская.
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