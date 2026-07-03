В Комсомольске-на-Амуре спустили новый ракетный корабль

Церемония прошла в рамках празднования 90 летия предприятия. Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, спуск корабля подтверждает высокий технологический и производственный потенциал завода, а также сохранение традиций кораблестроения на Дальнем Востоке. В крае действуют меры поддержки работников судостроительной отрасли: для новых специалистов предусмотрены помощь с жильём, содействие в трудоустройстве членов семей и программы адаптации.