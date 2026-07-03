Шестеро волгоградцев похитили предпринимателя ради его кафе

— Мужчины ездили по городу и продолжали угрожать владельцу кафе, требуя переоформления принадлежащего ему имущества. Опасаясь и за собственную жизнь, и за жизни своих близких, он подписал документы о передаче права собственности и находящегося там имущества общей стоимостью более двух с половиной миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — В результате совместной работы следователей областного управления и сотрудников УФСБ России по Волгоградской области шестеро волгоградцев были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве имущества в особо крупном размере.