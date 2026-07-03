Как продлить молодость мозга?

Регулярно ставьте мозгу новые задачи — выяснить, изучить, понять.
Геронтолог Виктор Прокудин рассказал, почему мозг может стареть быстрее тела.
«Часто приходится видеть людей, о которых говорят: “Выглядит намного старше своих лет”, — отмечает врач. — И, напротив, некоторым представителям старшего поколения ни за что не дашь их возраст. В большинстве случаев секрет кроется в возрасте мозга — а он может заметно отличаться от того, что указан в паспорте.
Возраст мозга — это не некое абстрактное понятие, а реальная величина, которую можно определить за счёт процедуры магнитно-резонансной томографии. Также используются специальные алгоритмы — они дают возможность сравнить характеристики мозга с усреднёнными данными по разным возрастам. В итоге цифра будет достаточно точная.
Если вы в этом отношении моложе, чем указано в паспорте, то вас можно поздравить. Молодой мозг — гарантия длительной трудоспособности, высокого иммунитета, хорошего потенциала для борьбы со стрессом.
В то же время, если цифра заметно опережает паспортную, то есть риски развития когнитивных заболеваний, снижения концентрации, ухудшения памяти и умственных способностей.
Хорошая новость заключается в том, что старение мозга можно приостановить. В этом плане первое и главное — отказаться от спиртного и курения, так как алкоголь и никотин ухудшают кровоснабжение мозга и провоцируют ускоренную гибель нервных клеток.
Отсутствие режима дня, малое количество воды (норма в среднем — 30 мл на кг веса, но обсудите с врачом), недостаток движения и сна, стрессы — всё это тоже сильно влияет на скорость старения мозга.
А ещё обратите внимание на интеллектуальную активность. Сколько книг вы прочитали за минувший год? Что нового освоили? Может, стали учить иностранный язык или овладели новой бытовой техникой?
Регулярно ставьте мозгу новые задачи — выяснить, изучить, понять. Ходите по новым маршрутам, делайте привычную работу левой рукой, овладевайте новыми видами деятельности — от посадки цветов до плетения макраме. Очень освежает мозг путешествие, даже небольшое: новая обстановка заставляет его принимать десятки решений. Отлично действует на мозг общение с животными.
Главное, что за состоянием мозга, памяти, внимания нужно следить и вовремя принимать меры. При благоприятных условиях сохранить мозг молодым можно до глубокой старости — таких примеров немало".