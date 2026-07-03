Как продлить молодость мозга?

«Часто приходится видеть людей, о которых говорят: “Выглядит намного старше своих лет”, — отмечает врач. — И, напротив, некоторым представителям старшего поколения ни за что не дашь их возраст. В большинстве случаев секрет кроется в возрасте мозга — а он может заметно отличаться от того, что указан в паспорте.