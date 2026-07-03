Центр Новосибирска перекроют на неделю из-за форума «Дикоросы»

В Новосибирске временно перекроют участок улицы Ленина. Ограничение введут с 6 утра 7 июля до полуночи 13 июля.
В связи с проведением форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Урицкого.
Движение транспорта прекратят на отрезке от улицы Советской до улицы Урицкого. На этом участке проезжую часть развернут площадку форума.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться временными дорожными знаками и заранее планировать маршруты в объезд закрытого участка.