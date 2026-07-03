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Центр Новосибирска перекроют на неделю из-за форума «Дикоросы»

Движение по улице Ленина закроют с 7 по 13 июля.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске временно перекроют участок улицы Ленина. Ограничение введут с 6 утра 7 июля до полуночи 13 июля.

В связи с проведением форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Урицкого.

сообщили в мэрии города

Движение транспорта прекратят на отрезке от улицы Советской до улицы Урицкого. На этом участке проезжую часть развернут площадку форума.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться временными дорожными знаками и заранее планировать маршруты в объезд закрытого участка.