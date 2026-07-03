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Пожароопасность 5 класса сохранится в Ростовской области 3 и 4 июля

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до конца суток 3 июля и в течение суток 4 июля. В связи с жарой и возможностью возгораний объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожароопасность 5 класса ожидается в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах, а также на севере Азовского района.

В жару всех просят быть осторожными с огнем. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность.

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