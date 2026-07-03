На Дону стоимость переоборудования автомобиля на газ выросла на 12,5% за месяц

В июне 2026 года средняя стоимость переоборудования автомобиля на метан в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях составила 120 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем в мае, когда установка ГБО обходилась в 105 тыс. руб. При этом спрос на газобаллонное оборудование вырос на 35%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газомоторное топливо».