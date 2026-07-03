Жители Пермского края могут проверить реальные выплаты страховой компании

«Мы хотим дать человеку возможность выбирать продукт не по стоимость, а по его ценности для себя. И отрасли необходимо менять подход к страхованию, ориентируясь именно на это. Например, мы убеждены, что страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собирать необходимые документы и производить выплату. Родственники могут даже не знать, что заёмщик был застрахован. Главное — чтобы они получили помощь как можно раньше. Только так можно повысить ценность продуктов и уровень доверия людей к ним», — отметил Руслан Вестеровский.