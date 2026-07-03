Городовые патрулируют пять туристических маршрутов В Нижнем Новгороде

Сейчас городовые работают на пяти маршрутах. Первый проходит по улице Большой Покровской от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького. Второй охватывает улицу Рождественскую от Благовещенской площади до памятника Петру I по Рождественской и Кожевенной улицам, а также от Канавинского моста до 12-го причала по Нижне-Волжской набережной. Третий маршрут пролегает по набережной Федоровского от гостиницы «Азимут» до церкви в честь Успения Божией Матери. Четвертый — по Верхне-Волжской набережной от памятника Чкалову до колеса обозрения. Пятый — на Стрелке от отеля Marins до Кафедрального собора Александра Невского.