Городовые патрулируют пять туристических маршрутов В Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде восемь городовых и двое старших городовых-водителей обеспечивают порядок на ключевых исторических локациях города. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр сотрудничества и туризма».
Сейчас городовые работают на пяти маршрутах. Первый проходит по улице Большой Покровской от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького. Второй охватывает улицу Рождественскую от Благовещенской площади до памятника Петру I по Рождественской и Кожевенной улицам, а также от Канавинского моста до 12-го причала по Нижне-Волжской набережной. Третий маршрут пролегает по набережной Федоровского от гостиницы «Азимут» до церкви в честь Успения Божией Матери. Четвертый — по Верхне-Волжской набережной от памятника Чкалову до колеса обозрения. Пятый — на Стрелке от отеля Marins до Кафедрального собора Александра Невского.
Помимо патрулирования, городовые ежедневно проводят бесплатные прогулки для всех желающих. С начала 2026 года они организовали уже 587 таких встреч, участниками которых стали более 5,2 тысячи человек.
В АНО напомнили, что городовые оперативно реагируют на любые внештатные ситуации на своих маршрутах. При необходимости они вызывают полицию, скорую помощь или МЧС. Также патрульные следят за состоянием улиц, зданий и конструкций — обо всех нарушениях они сообщают в профильные ведомства. Только с начала года городовые выявили и передали в государственные структуры 1661 сообщение о нарушениях на объектах городской инфраструктуры.