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Директора Борского ПАП арестовали по обвинению в мошенничестве

Руководителя АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие» обвинили в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в УФСБ по Нижегородской области. В региональном СУ СКР добавили, что фигуранта заключили под стражу.

Руководителя АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие» обвинили в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в УФСБ по Нижегородской области. В региональном СУ СКР добавили, что фигуранта заключили под стражу.

По версии следствия, он заключил со сторонним учреждением фиктивный договор на оказание бухгалтерских услуг, несмотря на то, что у ПАП есть свой штат бухгалтеров. Ущерб предприятию оценили в 1,5 млн руб.

Силовики устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности.