Директора борского автопредприятия арестовали за мошенничество

Директора АО «Борское пассажирское автопредприятие» Александра Момотюка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Нижегородской области.
Следствие считает, что с января 2025 года по июнь 2026 года обвиняемый заключил фиктивный договор на оказание бухуслуг по вопросам налогообложения и бухучета с коммерческой организацией. При этом в штате у него были бухгалтера.
Затем, по материалам СК, Момотюк подписывал акты якобы выполненных работ, перечислял деньги организации, а затем забирал себе. Таким образом он незаконно «заработал» около 1,5 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.