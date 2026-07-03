Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора борского автопредприятия арестовали за мошенничество

Его обвиняют в том, что он незаконным путем получил 1,5 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Директора АО «Борское пассажирское автопредприятие» Александра Момотюка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Нижегородской области.

Следствие считает, что с января 2025 года по июнь 2026 года обвиняемый заключил фиктивный договор на оказание бухуслуг по вопросам налогообложения и бухучета с коммерческой организацией. При этом в штате у него были бухгалтера.

Затем, по материалам СК, Момотюк подписывал акты якобы выполненных работ, перечислял деньги организации, а затем забирал себе. Таким образом он незаконно «заработал» около 1,5 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.