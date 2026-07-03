Некоторые трамваи не будут ходить в Минске из-за работ на путях

«Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот», — отметили в пресс-службе транспортного предприятия.