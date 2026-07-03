Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторые трамваи не будут ходить в Минске из-за работ на путях

Вместо отмененных трамваев будет запущен компенсационный временный автобус, он будет ездить по маршруту «Червякова — Проспект Победителей».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Строительные работы ведутся на трамвайных путях в Минске, это изменит работу столичного пассажирского транспорта, сообщили в пресс-службе «Минсктранса».

Так, 3, 4 и 5 июля из-за проведения строительных работ сократится трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны станции «Серебрянка» до остановочного пункта «Змитрока Бядули».

Трамвай будет следовать от улицы Козлова по улицам Платонова, Чапаева, Змитрока Бядули, а в обратную сторону — по улицам Змитрока Бядули, Козлова и далее по маршруту.

Также отменится работа трамваев № 4 и 5, вместо них будут ездить временный автобус № 903 «Червякова — Проспект Независимости».

Кроме того, в эти дни изменится расписание движения трамваев № 1 и 6.

«Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот», — отметили в пресс-службе транспортного предприятия.