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В Севастополе запустили голосование за переименование «Украины»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия — кинотеатра «Украина». Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили в официальном канале музея в МАКС.

«В связи с недавними трагическими событиями, связанными с Панорамой “Оборона Севастополя 1854−1855 годов”, было принято решение изменить название ретрокинотеатра “Украина”… В сети Интернет севастопольцы уже более трех недель активно высказываются о необходимости переименования данного памятника», — говорится в сообщении.

В музее отметили, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, переименование таковых возможно только на названия, подтверждающиеся историческими исследованиями. Изыскания научных сотрудников музея показали, что в проектной документации здание кинотеатра носило название «Центральный».

«По поручению правительства города Музей обороны Севастополя запускает онлайн-голосование, которое продлится до 12 июля включительно», — рассказали в музее.

Горожанам предложили два варианта для голосования: сохранить прежнее название «Украина» или присвоить кинотеатру его историческое наименование «Центральный». Голосование проходит в официальном канале музея в МАКС.

10 июня в 02:48 враг атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции — копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

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