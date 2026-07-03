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В Уфе рассказали, сколько деревьев ежегодно высаживают в столице

Каждый год на территории столицы республики высаживают порядка 4 тысяч деревьев и 8 тысяч кустарников. Об этом в прямом эфире передачи «Честно говоря» сообщил замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы Ришат Исмагилов.

Источник: Башинформ

В 2026 году в рамках весенней акции «Зеленая Башкирия» было высажено более 1,2 тыс. крупномеров и более 3 тыс. кустарников. Символ города — уфимские липы, приживаемость у них хорошая, поэтому к этой породе мы склоняемся. Весной 247 лип было высажено. Но, конечно, мы придерживаемся разнообразия и высаживаем другие породы — яблони, черёмухи и так далее. В целом сажают больше деревьев, чем срубают.

сказал Исмагилов

По словам заведующего лабораторией лесоведения Института биологии УФИЦ РАН, доктора биологических наук Алексея Кулагина, разнообразие видов должно соблюдаться «равномерно и разумно».

«Думаю, здесь правильно провести аналогию с сохранением биоразнообразия природных комплексов. Город не должен быть лишён права на разнообразие в части древесных насаждений», — пояснил ученый.