В Уфе рассказали, сколько деревьев ежегодно высаживают в столице

В 2026 году в рамках весенней акции «Зеленая Башкирия» было высажено более 1,2 тыс. крупномеров и более 3 тыс. кустарников. Символ города — уфимские липы, приживаемость у них хорошая, поэтому к этой породе мы склоняемся. Весной 247 лип было высажено. Но, конечно, мы придерживаемся разнообразия и высаживаем другие породы — яблони, черёмухи и так далее. В целом сажают больше деревьев, чем срубают.