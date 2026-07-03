Подачу воды в Белгороде могут возобновить через 2−4 часа

В Белгороде продолжается устранение последствий сегодняшнего ракетного удара. По данным «Белоблводоканала» на 10:00, в центре и северных районах «при благоприятном сценарии» могут возобновить подачу воды уже через два часа, на Харгоре — в пределах четырех часов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Ранее планировалось восстановить поставку ресурса «до конца дня».
Глава региона добавил, что большую часть пригородного Белгородского округа запитали от резервных источников. Без воды остаются «до 3 тыс. абонентов». Аналогичное решение было принято по Ивнянскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Ракитянскому районам.
В мэрии Белгорода сообщили, что продолжается обследование вышедших из строя светофоров. Пока они не работают, на 40 основных перекрестках города дежурят 65 регулировщиков.
Белгород и Белгородский округ попали под ракетный обстрел ранним утром 3 июля. В результате погибла женщина, еще одна мирная жительница пострадала. На инфраструктурном объекте произошел пожар. Поврежден ряд энергообъектов, из-за чего в облцентре и округе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Подробнее об устранении последствий ракетной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».