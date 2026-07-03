Подачу воды в Белгороде могут возобновить через 2−4 часа

В Белгороде продолжается устранение последствий сегодняшнего ракетного удара. По данным «Белоблводоканала» на 10:00, в центре и северных районах «при благоприятном сценарии» могут возобновить подачу воды уже через два часа, на Харгоре — в пределах четырех часов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Ранее планировалось восстановить поставку ресурса «до конца дня».