Улицы около Волгоград Арены перекроют из-за концерта «Руки Вверх!»

В Волгограде завтра, 4 июля, закроют проезд на нескольких улицах около главной спортивной арены в связи с проведением концерта группы «Руки Вверх!». В администрации спортивного объекта обратились с призывом к зрителям воздержаться от использования личного автотранспорта из-за ограниченного количества парковочных мест вокруг территории арены, а также из-за закрытия путей проезда по следующим маршрутам:
— пр. им. Ленина (участок от ул. им. Зайцева до ул. Маршала Крылова);
— 0-я продольная магистраль;
— ул. им. Зайцева;
— ул. Маршала Крылова.
Для личного транспорта будут открыты парковки, расположенные в пешей доступности от стадиона «Волгоград Арена»: на ул. 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», за зданием областного суда, у Дворца спорта и у ТЦ «Стройград».
Входные группы на стадионе откроются в 17−30 ч. А начнется концерт в 20−00 ч.