Улицы около Волгоград Арены перекроют из-за концерта «Руки Вверх!»

В Волгограде завтра, 4 июля, закроют проезд на нескольких улицах около главной спортивной арены в связи с проведением концерта группы «Руки Вверх!». В администрации спортивного объекта обратились с призывом к зрителям воздержаться от использования личного автотранспорта из-за ограниченного количества парковочных мест вокруг территории арены, а также из-за закрытия путей проезда по следующим маршрутам: