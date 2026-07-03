«Ротор» закрыл левый фланг: в команду пришёл опытный защитник — Николай Поярков

Поярков — футболист с солидным опытом выступлений в сильнейших лигах страны. Воспитанник московского «Спартака», он провёл в системе клуба восемь лет, после чего продолжил путь в «Локомотиве», где прошёл закалку в молодёжных турнирах и даже попробовал силы в юношеской лиге УЕФА. Уже тогда было видно, что у парня есть характер: например, он сумел отличиться в матчах против сверстников из серьёзного европейского клуба — «Шальке».