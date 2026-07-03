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В Приангарье создали прототип прибора для борьбы с раковыми клетками

Устройство с помощью светодиодного излучения уничтожает злокачественные опухоли на коже, но не вредит здоровым тканям.

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали прототип прибора для лечения плоскоклеточного рака кожи. Исследования проводились при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике Приангарья.

Устройство действует по принципу фотодинамической терапии. С помощью специальных препаратов и светодиодного излучения оно уничтожает злокачественные опухоли. Здоровые ткани при этом не получают повреждения. Такой метод лечения малоинвазивен.

«Пациенту… вводят фотосенсибилизатор. Препарат избирательно накапливается в быстро делящихся опухолевых клетках. Здоровые ткани выводят его гораздо быстрее. Пораженные болезнью участки кожи облучают светом, который активирует лекарство и запускает химическую реакцию с выделением синглетного кислорода. Он буквально “выжигает” раковые клетки изнутри. Сейчас устройства для фотодинамической терапии являются стационарными. Это увеличивает стоимость проведения процедуры и уменьшает ее доступность для пациентов. Мы же создаем портативное устройство. Оно основано на существующих методиках. При этом у нас более простые и доступные низкоинтенсивные излучатели», — отметил заведующий «Байкальским центром нанотехнологий» Сергей Небогин.

Разработчики подчеркивают, что за счет снижения стоимости переносной аппарат повысит доступность лечения рака кожи вне стационара. Прибор подойдет для использования в домашних условиях по назначению врача.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.