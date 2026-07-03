В Приангарье создали прототип прибора для борьбы с раковыми клетками

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали прототип прибора для лечения плоскоклеточного рака кожи. Исследования проводились при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике Приангарья.
Устройство действует по принципу фотодинамической терапии. С помощью специальных препаратов и светодиодного излучения оно уничтожает злокачественные опухоли. Здоровые ткани при этом не получают повреждения. Такой метод лечения малоинвазивен.
«Пациенту… вводят фотосенсибилизатор. Препарат избирательно накапливается в быстро делящихся опухолевых клетках. Здоровые ткани выводят его гораздо быстрее. Пораженные болезнью участки кожи облучают светом, который активирует лекарство и запускает химическую реакцию с выделением синглетного кислорода. Он буквально “выжигает” раковые клетки изнутри. Сейчас устройства для фотодинамической терапии являются стационарными. Это увеличивает стоимость проведения процедуры и уменьшает ее доступность для пациентов. Мы же создаем портативное устройство. Оно основано на существующих методиках. При этом у нас более простые и доступные низкоинтенсивные излучатели», — отметил заведующий «Байкальским центром нанотехнологий» Сергей Небогин.
Разработчики подчеркивают, что за счет снижения стоимости переносной аппарат повысит доступность лечения рака кожи вне стационара. Прибор подойдет для использования в домашних условиях по назначению врача.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.