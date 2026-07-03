В Приангарье создали прототип прибора для борьбы с раковыми клетками

«Пациенту… вводят фотосенсибилизатор. Препарат избирательно накапливается в быстро делящихся опухолевых клетках. Здоровые ткани выводят его гораздо быстрее. Пораженные болезнью участки кожи облучают светом, который активирует лекарство и запускает химическую реакцию с выделением синглетного кислорода. Он буквально “выжигает” раковые клетки изнутри. Сейчас устройства для фотодинамической терапии являются стационарными. Это увеличивает стоимость проведения процедуры и уменьшает ее доступность для пациентов. Мы же создаем портативное устройство. Оно основано на существующих методиках. При этом у нас более простые и доступные низкоинтенсивные излучатели», — отметил заведующий «Байкальским центром нанотехнологий» Сергей Небогин.