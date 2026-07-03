Скорость проезда по мосту через Амур у Хабаровска ограничили из-за ремонта

— Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть нашей страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей, — сказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.