Скорость проезда по мосту через Амур у Хабаровска ограничили из-за ремонта

В Хабаровском крае начался ремонт моста через реку «Амур». На время работ в зоне 2101-го километра федеральной автодороги Р-297 «Чита — Хабаровск» ограничат скорость транспорта до 20 км в час. Проезд осуществляется также по двум полосам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть нашей страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей, — сказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Подрядчики на данный момент проводят разборку и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия мостового перехода, а также восстановление цементобетонного основания тротуарной части.
Далее рабочие приступят к замене деформационных швов. Как отметили в правительстве Хабаровского края, старые конструкции демонтируют и установят новые. Также специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, оборудуют участок новыми барьерными ограждениями и дополнят его наружным освещением.
— Реализация этих мероприятий позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить надежную эксплуатацию одного из ключевых мостовых переходов федеральной трассы Р-297 «Амур», — добавила пресс-служба правительства Хабаровского края.
В эксплуатацию обновленный объект планируют ввести к 2027 году.