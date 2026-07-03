Красноярск на десять дней стал творческим центром для талантливой молодежи со всей страны

«Я много раз проходила мимо этого здания и всегда мечтала увидеть его изнутри. Уже в первый день удалось встретить друзей из других регионов и почувствовать невероятную атмосферу. Больше всего жду финального концерта, когда каждый отряд покажет свой творческий номер», — поделилась первыми впечатлениями красноярка Софья Груздева.