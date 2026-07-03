Красноярск на десять дней стал творческим центром для талантливой молодежи со всей страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск приехали 100 школьников и студентов колледжей на профильную смену Всероссийского проекта «Движения первых» «Университетские смены».
Смена пройдет с 1 по 10 июля.
В числе участников смены пятеро красноярцев: Виктория Ермолина, Виктория Чусова, Кира Шаманина, Елизавета Садовская и Софья Груздева.
«Я много раз проходила мимо этого здания и всегда мечтала увидеть его изнутри. Уже в первый день удалось встретить друзей из других регионов и почувствовать невероятную атмосферу. Больше всего жду финального концерта, когда каждый отряд покажет свой творческий номер», — поделилась первыми впечатлениями красноярка Софья Груздева.
Ребята ознакомятся с направлениями подготовки института, попробуют себя в актёрском мастерстве, хореографии и звукорежиссуре, встретятся с преподавателями, деятелями культуры и искусства, посетят профессиональные мастер-классы и творческие лаборатории. Часть программы посвятят проектной деятельности «Движения первых», развитию навыков оказания первой помощи, патриотическим и просветительским мероприятиям.
Кроме того, участники смены посетят филиал Национального центра «Россия» на Енисее, Мемориальный комплекс Виктора Астафьева в Овсянке, экопарк «Гремячая грива», знаковые культурные площадки Красноярска.
«На мой взгляд, подобного рода проекты позволяют не просто позволяют погрузиться в атмосферу вуза, но и познакомиться с будущими преподавателями, условиями, которые есть в институте, его неформальной жизнью и энергетикой. Мы постарались разработать максимально насыщенную программу, чтобы ребята смогли также ознакомиться с нашим прекрасным городом», — отметил ректор СГИИ им. Хворостовского Владимир Лузан.
В это же время 77 победителей конкурса из Красноярского края в течение лета побывают в ведущих университетах страны.