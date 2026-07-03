Чайковский суд лишил полномочий председателя местной гордумы Михаила Шубина

Сегодня Чайковский городской суд вынес решение по иску прокуратуры к местной думе и ее председателю Михаилу Шубину. Как сообщает портал ProPerm, суд удовлетворил иск в части бездействия думы и прекращения полномочий Михаила Шубина в связи с утратой доверия.