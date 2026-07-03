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Чайковский суд лишил полномочий председателя местной гордумы Михаила Шубина

Сегодня Чайковский городской суд вынес решение по иску прокуратуры к местной думе и ее председателю Михаилу Шубину. Как сообщает портал ProPerm, суд удовлетворил иск в части бездействия думы и прекращения полномочий Михаила Шубина в связи с утратой доверия.

Сегодня Чайковский городской суд вынес решение по иску прокуратуры к местной думе и ее председателю Михаилу Шубину. Как сообщает портал ProPerm, суд удовлетворил иск в части бездействия думы и прекращения полномочий Михаила Шубина в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», прокуратура требовала признать факт наличия «конфликта интересов» у господина Шубина, а также возложить на думу обязанность о досрочном прекращению его полномочий.

Поводом стали решения, принятые Чайковской гордумой. Якобы председатель думы Михаил Шубин, являясь учредителем одного из транспортных предприятий Чайковского — ООО «Механика», не уведомил коллег о наличии бизнес-интересов при принятии решений по вопросам организации транспортного обслуживания населения города. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство.