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В 2025 году в 49 регионах России были превышены показатели заболеваемости ветрянкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Показатели заболеваемости ветрянкой в 49 регионах России в 2025 году превышали средний уровень по стране.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Показатели заболеваемости ветрянкой в 49 регионах России в 2025 году превышали средний уровень по стране.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного доклада Роспотребнадзора, самые высокие показатели заболеваемости ветрянкой в 2025 году зафиксированы в Карелии, Калмыкии и Якутии.

В целом по стране показатель заболеваемости ветряной оспой за последние два года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. В 2025 году зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветрянки, показатель заболеваемости соответствовал среднемноголетнему уровню.

Отметим, в детском возрасте болезнь чаще всего протекает легко. У взрослых и людей с ослабленным иммунитетом ветрянка может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит или вторичные бактериальные инфекции кожи. Вирус остается в организме навсегда и при реактивации во взрослом возрасте может проявиться в виде опоясывающего лишая.

Самый надежный способ предотвратить заболевание — вакцинация. Вакцина против ветряной оспы формирует стойкий иммунитет и защищает как от самой инфекции, так и от опоясывающего лишая в будущем.

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