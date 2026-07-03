В 2025 году в 49 регионах России были превышены показатели заболеваемости ветрянкой

Отметим, в детском возрасте болезнь чаще всего протекает легко. У взрослых и людей с ослабленным иммунитетом ветрянка может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит или вторичные бактериальные инфекции кожи. Вирус остается в организме навсегда и при реактивации во взрослом возрасте может проявиться в виде опоясывающего лишая.