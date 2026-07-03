В 2025 году в 49 регионах России были превышены показатели заболеваемости ветрянкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Показатели заболеваемости ветрянкой в 49 регионах России в 2025 году превышали средний уровень по стране.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного доклада Роспотребнадзора, самые высокие показатели заболеваемости ветрянкой в 2025 году зафиксированы в Карелии, Калмыкии и Якутии.
В целом по стране показатель заболеваемости ветряной оспой за последние два года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. В 2025 году зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветрянки, показатель заболеваемости соответствовал среднемноголетнему уровню.
Отметим, в детском возрасте болезнь чаще всего протекает легко. У взрослых и людей с ослабленным иммунитетом ветрянка может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит или вторичные бактериальные инфекции кожи. Вирус остается в организме навсегда и при реактивации во взрослом возрасте может проявиться в виде опоясывающего лишая.
Самый надежный способ предотвратить заболевание — вакцинация. Вакцина против ветряной оспы формирует стойкий иммунитет и защищает как от самой инфекции, так и от опоясывающего лишая в будущем.