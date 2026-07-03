Максим Лубяной: «Старые идеологические лекала уже не работают»

«Съезды парламентских партий запустили кампанию, которую президент охарактеризовал как проверку политической системы на прочность», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая идеологические акценты различных политических партий.
"Это не фигура речи — институты власти действительно проходят стресс-тест в условиях внешнего давления и внутренних ожиданий. Но ключевое здесь не столько сам результат, сколько то, как партии переосмысливают свою роль. Старые идеологические лекала уже не работают.
«Единая Россия» в этой кампании сознательно возвращается к формуле «партия Путина», делая ставку на прямую идентификацию с президентом. «Народная программа» в этом контексте — не просто набор обещаний, а инструмент персонификации курса главы государства, переводящий доверие к лидеру в конкретные обязательства. Это тактически оправдано: в условиях внешнего давления фигура президента остаётся главным консолидирующим фактором, и партия пытается стать его политическим «проводником» на местах, а не самостоятельным игроком.
КПРФ, в свою очередь, столкнулась с вызовом собственной архаики. Риторика социальной справедливости остаётся востребованной, но сегодня она не монополия коммунистов. Левый фланг размыт СРЗП, а «Новые люди» перехватывают запрос на обновление без советских коннотаций. КПРФ пытается сочетать традиционные лозунги с современными темами, но это выглядит как попытка усидеть на двух стульях.
ЛДПР после смены первого лица трансформирует стиль: жёсткая харизма уступает место более системной оппозиционности. Партия всё ещё играет на патриотической волне, но сдвигается в сторону социального популизма — ЖКХ, доступная медицина, борьба с бюрократией. Это позволяет ей конкурировать за голоса не только протестного, но и прагматичного избирателя.
СРЗП и «Новые люди» ведут борьбу за один сегмент — электорат, уставший от идеологических штампов. Разница в том, что СРЗП делает ставку на «государственный патернализм с человеческим лицом», а «Новые люди» — на предпринимательскую инициативу и технологический оптимизм. Обе партии могут пройти в Думу, но их итоговый вес будет зависеть от явки в городах-миллионниках и в регионах с высокой долей малого бизнеса.
Главный тренд кампании — деидеологизация в старом смысле. Партии перестают говорить «за» или «против» системы. Они говорят о том, что они сделают для людей здесь и сейчас. Это и есть проверка на прочность, о которой говорил президент: выиграет тот, кто сумеет перевести доверие в конкретные ожидания, а не в абстрактные лозунги. Интрига не в том, кто победит, а в том, насколько новой станет политическая культура самого процесса".