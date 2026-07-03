Ветеринар Смирнов рассказал, какие продукты на столе могут навредить кошкам

Одним из самых опасных продуктов для кошек, по словам Смирнова, являются лук и чеснок. Эти овощи содержат вещества, которые разрушают эритроциты и могут вызвать развитие анемии. Опасны не только свежие лук и чеснок, но и жареные, сушёные, а также порошок, который используется в приправах. Поэтому кошке категорически нельзя давать котлеты, жареное мясо, супы и другие блюда, содержащие эти продукты.