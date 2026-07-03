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На Емельянова вспыхнул пожар в квартире, из огня спасли двух человек

Одного из пострадавших госпитализировали.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде вспыхнул пожар в квартире на Емельянова. Об этом сообщает МЧС региона в пятницу, 3 июля.

ЧП произошло накануне вечером. На 3 этаже многоквартирного жилого дома выгорела комната и балкон. Также выгорел балкон этажом выше. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из огня спасли двух человек. Один из них с ожогами различной степени тяжести был госпитализирован.

Причину пожара устанавливают специалисты. С огнем боролись 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

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