На Емельянова вспыхнул пожар в квартире, из огня спасли двух человек

В Калининграде вспыхнул пожар в квартире на Емельянова. Об этом сообщает МЧС региона в пятницу, 3 июля.
ЧП произошло накануне вечером. На 3 этаже многоквартирного жилого дома выгорела комната и балкон. Также выгорел балкон этажом выше. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Из огня спасли двух человек. Один из них с ожогами различной степени тяжести был госпитализирован.
Причину пожара устанавливают специалисты. С огнем боролись 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
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