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В Уфе в детском лагере нашли нарушения: оштрафован директор

В Уфе после вмешательства прокуратуры отремонтировали детский лагерь.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе детский лагерь устранил нарушения пожарной безопасности только после того, как прокуратура обратилась в суд. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что руководство лагеря не выполнило в полном объеме требования пожарной безопасности при подготовке к летнему сезону. Прокуратура подала иск в суд, который впоследствии встал на ее сторону. В итоге все ремонтные работы завершили до заезда детей.

Директора учреждения оштрафовали по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий».