В Уфе в детском лагере нашли нарушения: оштрафован директор

Проверка показала, что руководство лагеря не выполнило в полном объеме требования пожарной безопасности при подготовке к летнему сезону. Прокуратура подала иск в суд, который впоследствии встал на ее сторону. В итоге все ремонтные работы завершили до заезда детей.