В Уфе в детском лагере нашли нарушения: оштрафован директор

В Уфе детский лагерь устранил нарушения пожарной безопасности только после того, как прокуратура обратилась в суд. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка показала, что руководство лагеря не выполнило в полном объеме требования пожарной безопасности при подготовке к летнему сезону. Прокуратура подала иск в суд, который впоследствии встал на ее сторону. В итоге все ремонтные работы завершили до заезда детей.
Директора учреждения оштрафовали по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий».