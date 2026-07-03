В кубанском селе Радищево открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Радищево в Краснодарском крае. Лечебное учреждение было построено при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Новокубанского района.
В ФАПе есть полный комплект необходимого медицинского оборудования. Там созданы комфортные условия для персонала и пациентов, в том числе маломобильных. В здании, кроме кабинета приема, расположены процедурная и прививочная. Помимо этого, в ФАПе размещен аптечный пункт. В новом лечебном учреждении получать медпомощь будут более 800 человек, в том числе 150 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.