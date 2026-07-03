В кубанском селе Радищево открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В ФАПе есть полный комплект необходимого медицинского оборудования. Там созданы комфортные условия для персонала и пациентов, в том числе маломобильных. В здании, кроме кабинета приема, расположены процедурная и прививочная. Помимо этого, в ФАПе размещен аптечный пункт. В новом лечебном учреждении получать медпомощь будут более 800 человек, в том числе 150 детей.