В Забайкалье планируют создать центр обучения и обслуживания беспилотников

Центр обучения и обслуживания беспилотников планируют создать в Забайкалье при региональном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности. Оборудование для него закупят при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в краевом минлесхозе.
Проект по созданию нового пространства защитил начальник отдела беспилотных летательных аппаратов Читинской авиабазы, ветеран специальной военной операции Александр Плеханов. Он предложил системное решение для модернизации лесного мониторинга в регионе. Беспилотники позволят оперативно обнаруживать очаги возгораний, отслеживать распространение огня, координировать наземные службы и сокращать затраты на дорогостоящие вылеты самолетов и вертолетов.
В центре будут готовить операторов и инструкторов, обслуживать и ремонтировать оборудование. Также там собираются планировать полеты и обрабатывать полученные данные. За первый год работы в учреждении смогут подготовить более 50 квалифицированных специалистов для нужд лесного хозяйства и взаимодействия с МЧС.
«Забайкалье — это огромные территории и сложный рельеф. Без дронов мониторинг лесов становится трудозатратным и дорогим. Мой проект — это не просто теория, а насущная необходимость. Мы должны не только получить технику по нацпроекту, но и иметь людей, умеющих ею управлять, и инфраструктуру для ее обслуживания. Уверен, что этот центр станет точкой роста для всего министерства», — отметил Александр Плеханов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.