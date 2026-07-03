В Забайкалье планируют создать центр обучения и обслуживания беспилотников

«Забайкалье — это огромные территории и сложный рельеф. Без дронов мониторинг лесов становится трудозатратным и дорогим. Мой проект — это не просто теория, а насущная необходимость. Мы должны не только получить технику по нацпроекту, но и иметь людей, умеющих ею управлять, и инфраструктуру для ее обслуживания. Уверен, что этот центр станет точкой роста для всего министерства», — отметил Александр Плеханов.