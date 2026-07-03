В Красноярском крае откроют новый комплекс соцобслуживания

Жилые комнаты рассчитают на 2−3 человек. На каждом этаже оборудуют гостиные для отдыха и общения. Также в комплексе появятся пищеблок, обеденный и зрительный залы, творческие мастерские, спортзал, библиотека, парикмахерская и молельная комната. Для маломобильных людей установят 2 пассажирских лифта, специальные подъемники и тактильные поручни. В зданиях расширят коридоры и уберут перепады высот на путях движения. На прилегающей территории обустроят стадион, спортивные площадки и зоны отдыха со скамейками и беседками.