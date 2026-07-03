В Красноярском крае откроют новый комплекс соцобслуживания

В селе Казанцево Шушенского муниципального округа создадут современный стационар социального обслуживания для людей с особыми потребностями. Он будет рассчитан на 159 мест. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.
Комплекс разместят на базе неиспользуемых зданий бывшего филиала Шушенского сельхозколледжа. До конца 2027 года подрядчик должен полностью обновить два бывших учебных корпуса и общежитие. Их объединят в единый жилой комплекс с помощью надземного теплого перехода.
Жилые комнаты рассчитают на 2−3 человек. На каждом этаже оборудуют гостиные для отдыха и общения. Также в комплексе появятся пищеблок, обеденный и зрительный залы, творческие мастерские, спортзал, библиотека, парикмахерская и молельная комната. Для маломобильных людей установят 2 пассажирских лифта, специальные подъемники и тактильные поручни. В зданиях расширят коридоры и уберут перепады высот на путях движения. На прилегающей территории обустроят стадион, спортивные площадки и зоны отдыха со скамейками и беседками.
«В крае уделяется особое внимание созданию условий для комфортного и безопасного проживания в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Реконструкция пройдет за счет регионального бюджета в рамках нацпроекта “Семья”», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
По ее словам, открытие нового корпуса поможет сократить очередь на размещение в домах социального обслуживания и создать новые рабочие места.