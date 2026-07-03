Клинический перинатальный центр Уфы получил новое оборудование

Городской клинический перинатальный центр Уфы получил современное оборудование для терапевтической плазмофильтрации, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Уточним, что терапевтическая плазмофильтрация — это метод экстракорпорального очищения плазмы крови. Он предполагает удаление патологических веществ, например аутоантител и токсинов, через специальные мембранные фильтры. В отличие от обычного плазмафереза, эта технология позволяет ликвидировать только вредные компоненты, сохраняя полезные белки плазмы. Новый аппарат позволит врачам эффективно лечить тяжелые состояния, угрожающие беременности и здоровью женщины, например септические осложнения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.