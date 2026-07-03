Погрузка нефти на Красноярской железной дороге в июне выросла почти на 50%

Погрузка на Красноярской железной дороге в июне составила 6,3 млн тонн, это на 11,7% больше показателя того же месяца 2025 года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Погрузка за 6 месяцев 2026 года составила 40 млн тонн, что на 1,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
За первое полугодие на Красноярской железной дороге погружено:
каменного угля — 28,7 млн тонн (на уровне января — июня 2025 года); нефти и нефтепродуктов — 3,2 млн (+46,1%); руды цветной и серного сырья — 2,5 млн тонн (-4,1%); руды железной и марганцевой — 822,6 тыс. тонн (-9,4%); зерна — 815,6 тыс. тонн (+37,6%); строительных грузов — 520 тыс. тонн (+43,9%).
Погрузка грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 1,3 млн тонн.
Грузооборот за январь — июнь 2026 года составил 74,4 млрд тарифных тонно-км (+2,1% к аналогичному периоду 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 86,5 млрд тонно-км (+1%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей.