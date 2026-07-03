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Калининградцы завоевали медали специализированного чемпионата России по легкой атлетике

Соревнования среди спортсменов с ПОДА прошли в Челябинске.

В Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Там калининградские атлеты завоевали 6 медалей, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Так, Илья Степаниденко стал первым на дистанциях 200 м и 400 м, он также взял серебро на 100-метровке.

Платон Петров выиграл серебро на 800 м и бронзу на 1500 м. Андрей Королев в прыжках в длину занял 3 место.

Участие в турнире приняли около 400 сильнейших атлетов из 55 регионов страны.