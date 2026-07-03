Ольга Бузова внезапно прилетела в Омск

Ранее сообщалось, что на корпоративе ожидается участие приглашённых артистов и звёздный ведущий, имя которого не раскрывается. Также планируются выступления популярных исполнителей начала 2000-х годов. В разговоре с «Открыткой из Омска» Виктор Шкуренко не стал комментировать прилёт Ольги Бузовой в Омск.