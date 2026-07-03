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Ольга Бузова внезапно прилетела в Омск

Певица опубликовала кадры из аэропорта и отеля, цель визита не раскрывается.

Источник: Om1 Омск

Ольга Бузова прибыла в Омск. Певица и телеведущая поделилась в социальных сетях фотографиями из омского аэропорта, а затем — из гостиницы в городе.

Цель визита артистка пока не раскрывает. При этом ранее в соцсетях она сообщала о «трёх насыщенных днях» с выступлениями и мероприятиями.

В Омске в ближайшие дни крупных публичных событий с участием звезды официально не анонсировалось. Но как раз сегодня, 3 июля, запланировано закрытое мероприятие — корпоратив торгового дома «Шкуренко», приуроченного к 30-летию компании.

Ранее сообщалось, что на корпоративе ожидается участие приглашённых артистов и звёздный ведущий, имя которого не раскрывается. Также планируются выступления популярных исполнителей начала 2000-х годов. В разговоре с «Открыткой из Омска» Виктор Шкуренко не стал комментировать прилёт Ольги Бузовой в Омск.

«Ничего не скажу! Звоните вечером», — загадочно ответил бизнесмен.

Отметим, что последний раз Ольга Бузова выступала в Омске в 2023 году — тогда она стала хедлайнером празднования дня города в парке «Зелёный остров».