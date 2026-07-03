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Евгений Семенов: «В России может быть только одна идеология — патриотизм»

Нижегородские эксперты оценивают идеологические акценты различных политических партий.

Источник: Нижегородская правда

«В стране, против которой используются самые изощренные технологии информационно-психологической войны, в стране, несколько лет находящейся под тотальным санкционным давлением, в стране, ведущей специальную военную операцию (читай: гибридную войну с Западом), может быть только одна идеология — патриотизм», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая идеологические акценты различных политических партий.

"Эту идеологию, в той или иной степени артикулированную и аранжированную, воспроизводит подавляющее большинство российских политических партий. Одним из очевидных индикаторов редуцирования пространства партийной идеологии является присутствие участников СВО в списках всех партий. Об этом же наглядно свидетельствует и предвыборная риторика партийных лидеров (вне зависимости от того, представляют ли они партию власти или партию пула системной оппозиции), четко экспонирующих личный и партийный этатизм.

Наиболее чеканно эту идеологическую максиму сформулировал член Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. Давая определение партийным целям в избирательной кампании 2026 года и характеризуя свою партию, он сказал: «По сути, это ДНК российской власти на следующие пять лет». Наверное, по-другому и не может быть в стране, которая впервые проводит выборы в парламент в условиях военного времени".

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