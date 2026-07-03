Арт-объект «Инспектор Суслин» открыли в Красноярске в честь Дня образования ГИБДД

На открытии присутствовали и «Юные инспекторы движения». «Я очень хотела бы, чтобы, потерев фуражку суслика, на наших дорогах не было дорожных происшествий. Также, чтобы новая традиция сложилась и у “Юных инспекторов движения”, — отметила Председатель совета ветеранов ГУ МВД России по Красноярскому краю Людмила Руденко.