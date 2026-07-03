Арт-объект «Инспектор Суслин» открыли в Красноярске в честь Дня образования ГИБДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Инспектор Суслин» расположен около здания МРЭО ГИБДД на улице Брянской, 23.
Новый арт-объект продолжение городской традиции по установке фигурок сусликов. «Инспектор Суслин» первый выполнен в образе силовых структур. Особенность нового суслика — его интерактивность. Если прикоснуться к фуражке скульптуры, то появится зелёный сигнал светофора.
С открытием нового суслика у будущих автомобилистов сформировался новый ритуал: прикоснуться к бронзовому инспектору, чтобы заручиться удачей на экзамене и обеспечить себе безаварийное вождение в дальнейшем.
«Мы поддержали традицию по созданию новых монументов сусликов и рады, что новая экспозиция появилась у нас. Надеюсь, “Инспектор Суслин” станет добрым помощником у всех желающих получить водительское удостоверение», — сказал руководитель ГАИ Красноярского края Сергей Молявко.
На открытии присутствовал Руководитель отдела продаж компании «Бриз» Максим Селиванов. «Мы поддержали идею в создании скульптуры суслика инспектора в честь 90-летия ГАИ. Данная экспозиция несёт важную мысль, что при появлении новых технологий ключевой фигурой в дорожной безопасности остается человек — это инспектор с его профессионализмом и умением принимать правильные решения», — подчеркнул Селиванов.
Также, выступил красноярский скульптор «Инспектора Суслина» Андрей Кошелев. «В рамках проекта я стараюсь отобразить максимальное количество профессии, которые характерны нашему городу. Работа программы “Инспектора Суслина” заключается в следующем: изначально работает жёлтый сигнал светофора, если его потереть, то включается зелёный, через какое-то время опять загорается жёлтый, — рассказал создатель “Инспектора Суслина”.
На открытии присутствовали и «Юные инспекторы движения». «Я очень хотела бы, чтобы, потерев фуражку суслика, на наших дорогах не было дорожных происшествий. Также, чтобы новая традиция сложилась и у “Юных инспекторов движения”, — отметила Председатель совета ветеранов ГУ МВД России по Красноярскому краю Людмила Руденко.
«Инспектор Суслин» стал 24-ой скульптурой суслика в Красноярске.