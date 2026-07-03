Нижегородец лишился больше 1 млн рублей при попытке заработать на криптобирже

Желание заработать на криптобирже обернулось для 26-летнего нижегородца потерей более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Молодой человек неоднократно переводил деньги со своих банковских карт на криптокошелёк на одной из платформ для торговли. В общей сложности он отправил аферистам 1 079 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что нижегородский пенсионер лишился 2,5 млн рублей из-за мошенников. Аферисты убедили мужчину задекларировать средства.