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Нижегородец лишился больше 1 млн рублей при попытке заработать на криптобирже

Он неоднократно совершал переводы со своих банковских карт.

Источник: Живем в Нижнем

Желание заработать на криптобирже обернулось для 26-летнего нижегородца потерей более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Молодой человек неоднократно переводил деньги со своих банковских карт на криптокошелёк на одной из платформ для торговли. В общей сложности он отправил аферистам 1 079 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что нижегородский пенсионер лишился 2,5 млн рублей из-за мошенников. Аферисты убедили мужчину задекларировать средства.