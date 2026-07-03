Бронзового суслика в форме автоинспектора установили в Красноярске

Автор композиции — Андрей Кошелев. Её особенность — интерактивность: при касании к фигуре встроенный светофор загорается зелёным. Место выбрано неслучайно — МРЭО ежедневно посещают будущие водители. По задумке, у них появится традиция: перед экзаменом потереть фуражку суслика на удачу.