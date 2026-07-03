Бронзового суслика в форме автоинспектора установили в Красноярске

Новый арт-объект появился у здания МРЭО в честь 90-летия Госавтоинспекции. Скульптура стала частью городской коллекции бронзовых сусликов и первым персонажем в образе сотрудника ГИБДД. Об этом сообщают gornovosti.ru.
Автор композиции — Андрей Кошелев. Её особенность — интерактивность: при касании к фигуре встроенный светофор загорается зелёным. Место выбрано неслучайно — МРЭО ежедневно посещают будущие водители. По задумке, у них появится традиция: перед экзаменом потереть фуражку суслика на удачу.
На открытии присутствовали представители краевой Госавтоинспекции и партнёры проекта. Скульптура пополнила коллекцию бронзовых сусликов, уже размещённых в разных районах Красноярска.