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Бронзового суслика в форме автоинспектора установили в Красноярске

Он посвящен 90-летию Госавтоинспекции.

Новый арт-объект появился у здания МРЭО в честь 90-летия Госавтоинспекции. Скульптура стала частью городской коллекции бронзовых сусликов и первым персонажем в образе сотрудника ГИБДД. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Автор композиции — Андрей Кошелев. Её особенность — интерактивность: при касании к фигуре встроенный светофор загорается зелёным. Место выбрано неслучайно — МРЭО ежедневно посещают будущие водители. По задумке, у них появится традиция: перед экзаменом потереть фуражку суслика на удачу.

На открытии присутствовали представители краевой Госавтоинспекции и партнёры проекта. Скульптура пополнила коллекцию бронзовых сусликов, уже размещённых в разных районах Красноярска.