Платные парковки и выделенные полосы помогут разгрузить дороги Новосибирска

— Никто не предполагал, что такой всплеск произойдет автомобилизации в нашей стране и в нашем городе. Учитывая то, как географически расположен Новосибирск: здесь хаб аэропорта и сеть федеральных дорог. Конечно же, через нас движется очень много транзитного транспорта, который создает в том числе и проблемы для жителей города.