Двух дончан задержали при перевозке тысячи литров бензина для перепродажи

Двух жителей Ростовской области задержали при перевозке 1 тыс. литров бензина в Краснодаре. Молодые люди в возрасте 21 и 22 лет перевозили топливо для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.