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Двух дончан задержали при перевозке тысячи литров бензина для перепродажи

Двух жителей Ростовской области задержали при перевозке 1 тыс. литров бензина в Краснодаре. Молодые люди в возрасте 21 и 22 лет перевозили топливо для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

Двух жителей Ростовской области задержали при перевозке 1 тыс. литров бензина в Краснодаре. Молодые люди в возрасте 21 и 22 лет перевозили топливо для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Горючее обнаружили в арендованном автомобиле без опознавательных знаков. По предварительным данным правоохранителей, задержанные нашли в мессенджере оптового заказчика из Краснодара, закупили АИ-95 на заправке в Ростове-на-Дону.

Топливо, которое дончане планировали продать по завышенной стоимости, и авто изъяли полицейскими. Отмечается, что в действиях молодых людей усматриваются признаки ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.