Андрей Дахин: «Возникает новая система координат»

"Дискуссии об идеологиях напрямую касаются вопросов содержательной насыщенности предвыборных коммуникаций, но сегодня начинают восприниматься в новом свете. Новое освещение возникает от того, что начало избирательной капании наложилось на шлейф июньской дискуссии о социальной архитектуре. Весь комплекс событий формирует новое пространство публичной политики, новый запрос относительно содержательности предвыборных программ партий и отдельных кандидатов. Роль социального проектирования и целевых очертаний социальной архитектуры будущего возрастает в контексте разработки предвыборных программ депутатов регионального и федерального парламентов, в контексте последующих мер по их корректировке и реализации. Возникает новая система координат, в которой формируется спрос избирателя на политическом рынке выборов. Она настраивается на стремление увидеть образ будущего, на проговаривание его в терминах социального проектирования.