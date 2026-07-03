Спецтехнику в Новосибирской области будут заправлять ночью, чтобы разгрузить АЗС

Сегодня мы действительно наблюдаем сокращение работающих заправок, соответственно ажиотажный спрос и очереди. Поэтому одним из решений сегодняшнего заседания штаба было организовать заправку всех коммунальных и специальных служб с 3 до 5 утра на всех автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Просим отнестись с пониманием, ведь это необходимо для жизнеобеспечения города и всей Новосибирской области.