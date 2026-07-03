Спецтехнику в Новосибирской области будут заправлять ночью, чтобы разгрузить АЗС

В Новосибирской области приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом. Региональный оперативный штаб определил специальные временные интервалы для заправки машин коммунальных, экстренных служб и скорой помощи. Об этом сообщили в правительстве региона.
С 3 до 5 утра ежедневно спецтехника сможет заправляться на станциях сети «Газпромнефть». Это позволит упорядочить процесс и сократить очереди для остальных водителей. Решение принято на заседании штаба под председательством первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.
Сегодня мы действительно наблюдаем сокращение работающих заправок, соответственно ажиотажный спрос и очереди. Поэтому одним из решений сегодняшнего заседания штаба было организовать заправку всех коммунальных и специальных служб с 3 до 5 утра на всех автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Просим отнестись с пониманием, ведь это необходимо для жизнеобеспечения города и всей Новосибирской области.
Он также напомнил, что скорая помощь работает круглосуточно, и попросил автовладельцев пропускать машины скорой помощи вне очереди. Соблюдение графика поставок бензина в регион находится на ежедневном контроле профильных ведомств.