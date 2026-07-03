Нижегородские власти готовятся возобновить поддержку племенного животноводства

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году господдержка племенного животноводства в Нижегородской области приостановлена. Власти надеются возобновить ее в 2027 году. Ежегодный объем субсидий ранее оценивался в 200 млн руб. В мае нижегородские фермеры жаловались властям на проблемы с реализацией скота.