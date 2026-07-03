Дело об убийстве трёх калининградок, совершённое 27 лет назад, передали в суд

По данным следствия, 22 мая 1999 года тогда ещё 21‑летний обвиняемый пришёл в квартиру своей знакомой на улице Карла Маркса в Калининграде. Молодой человек рассчитывал занять у женщины крупную сумму денег, но получил отказ. После этого, как считает следствие, он напал на 51‑летнюю хозяйку квартиры, избил её руками и подручными предметами, а затем нанёс не менее десяти ножевых ударов в шею и тело. Женщина погибла на месте.