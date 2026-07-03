В Красноярске появился бронзовый суслик-автоинспектор (видео)

В Красноярске появился новый городской арт-объект — бронзовый суслик-автоинспектор. Скульптуру торжественно открыли 3 июля, в День образования ГАИ (ГИБДД).
«Инспектора Суслина» установили возле здания РЭО Госавтоинспекции на улице Брянской, 23. Место для него выбрали неслучайно, именно здесь будущие водители сдают экзамены на получение прав. В ГАИ рассчитывают, что у кандидатов появится новая традиция: перед испытанием прикоснуться к бронзовому инспектору, чтобы привлечь удачу и в дальнейшем избежать аварий на дороге.
Арт-объект продолжил городскую традицию установки бронзовых фигурок сусликов и стал первым, которого изобразили в образе представителя силовых структур. Кроме того, «Инспектор Суслин» — первая в Красноярске бронзовая скульптура с интерактивными элементами: при прикосновении к встроенному светофору на нем загорается зеленый сигнал.
Напомним, ранее в Красноярске у офиса Сбера «поселился» суслик-хранитель Монетыч.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.