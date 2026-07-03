В Красноярске появился бронзовый суслик-автоинспектор (видео)

«Инспектора Суслина» установили возле здания РЭО Госавтоинспекции на улице Брянской, 23. Место для него выбрали неслучайно, именно здесь будущие водители сдают экзамены на получение прав. В ГАИ рассчитывают, что у кандидатов появится новая традиция: перед испытанием прикоснуться к бронзовому инспектору, чтобы привлечь удачу и в дальнейшем избежать аварий на дороге.