В Хабаровске осужден на 3 года за серию офисных краж

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 38 летний мужчина целенаправленно приезжал в Хабаровск для совершения имущественных преступлений. Объектами хищений становились оставленные без присмотра гаджеты в офисных помещениях. Так, на улице Тихоокеанской был похищен телефон вахтёра (на сумму 15 тысяч рублей), позднее — смартфон администратора стоматологии на улице Слободской (также на 15 тысяч рублей). Реализовав украденное за 5 тысяч рублей, злоумышленник потратил деньги на личные нужды.