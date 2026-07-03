Хозяевам частных домов Комсомольска-на-Амуре вернут затраты на газификацию

Владельцам частных домов в Комсомольске-на-Амуре компенсируют затраты на переход с печного отопления на газовое. На эти цели планируют выделить из госбюджета 500 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край вошел в перечень регионов — участников второго этапа федерального проекта «Чистый воздух», который входит в президентский нацпроект «Экологическое благополучие». С 2023 года к инициативе присоединились Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын.
Выплаты владельцам частных домовладений Города юности, перешедшим с печного отопления на более экологичное газовое, начнутся в 2028 году и будут производиться в течение двух лет.
Комплексный план мероприятий по реализации проекта в Комсомольске-на-Амуре предполагает перевод частных домовладений на природный газ, реконструкцию котельных с переводом на газовое топливо в городе Юности и другое. Работы стартуют в 2028 году.
Конечная цель федерального проекта «Чистый воздух» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2 раза к 2030 году. Отопление частных домов углем и дровами остается одной из основных причин загрязнения воздуха. По итогам 2025 года, в результате перевода части домовладений на газовое отопление, в Комсомольске-на-Амуре зафиксировано снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух более чем на 240 тонн.