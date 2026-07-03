Хозяевам частных домов Комсомольска-на-Амуре вернут затраты на газификацию

Конечная цель федерального проекта «Чистый воздух» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2 раза к 2030 году. Отопление частных домов углем и дровами остается одной из основных причин загрязнения воздуха. По итогам 2025 года, в результате перевода части домовладений на газовое отопление, в Комсомольске-на-Амуре зафиксировано снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух более чем на 240 тонн.