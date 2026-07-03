Шоу «Поющие мосты» 3−5 июля посвятят Дню семьи, любви и верности

В рамках культурного проекта «Поющие мосты» (16+) в Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля пройдёт ночное музыкальное событие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Особенная программа будет посвящена вечным ценностям: дому, материнству и любви к родному городу, как сообщил «Петербургский дневник».
Одной из ключевых композиций программы станет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Однако исполнение будет необычным: его исполнит Молодёжный русский народный оркестр «Серебряные струны» под руководством студентов Российского государственного педуниверситета им. Герцена. Этот выбор сделан в рамках Петербургской международной недели балалайки «Русское чудо», которая проходит в эти дни и собрала лучших исполнителей на русских народных инструментах со всего мира.
Кроме того, зрители смогут насладиться фрагментами увертюры к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Также прозвучит трогательная композиция «Мама» Валерия Гаврилина и Альбины Шульгиной в исполнении Объединенного детского хора, выступающего на сцене Мариинского театра. Завершит вечер энергичная тарантелла из балета «Анюта», написанная Валерием Гаврилина.
Шоу начинается обычно за несколько минут до разводки моста: с 01:05 до 01:10.