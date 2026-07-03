Шоу «Поющие мосты» 3−5 июля посвятят Дню семьи, любви и верности

Одной из ключевых композиций программы станет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Однако исполнение будет необычным: его исполнит Молодёжный русский народный оркестр «Серебряные струны» под руководством студентов Российского государственного педуниверситета им. Герцена. Этот выбор сделан в рамках Петербургской международной недели балалайки «Русское чудо», которая проходит в эти дни и собрала лучших исполнителей на русских народных инструментах со всего мира.