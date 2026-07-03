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«Первый информационный» показал фото сгоревшей белорусской фуры при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области

Белорусская фура сгорела при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская фура сгорела при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области 2 июля, сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

Согласно данным, во время атаки дрона ВСУ по автобусу с пассажирами из Беларуси, который следовал по маршруту «Минск — Гомель — Анапа», пострадали три фуры, одна из которых полностью сгорела. Телеканал опубликовал фото горящей белорусской фуры.

Мы собрали хронологию атаки украинского беспилотника на белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля 2026: что известно, сколько человек ехало, пострадавшие.

А вот что заявили власти Беларуси после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.

Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.

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