«Первый информационный» показал фото сгоревшей белорусской фуры при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области

Белорусская фура сгорела при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области 2 июля, сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
Согласно данным, во время атаки дрона ВСУ по автобусу с пассажирами из Беларуси, который следовал по маршруту «Минск — Гомель — Анапа», пострадали три фуры, одна из которых полностью сгорела. Телеканал опубликовал фото горящей белорусской фуры.
Мы собрали хронологию атаки украинского беспилотника на белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля 2026: что известно, сколько человек ехало, пострадавшие.
А вот что заявили власти Беларуси после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.