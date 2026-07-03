Калининградца ждет суд за тройное убийство ради наживы, совершенное в 1999-м

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 48‑летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве трех женщин 27 лет назад. Одна из жертв была его однокурсницей. Калининградца будут судить по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, сопряженное с разбоем). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 22 мая 1999 года 21-летний на тот момент обвиняемый пришел к своей знакомой в квартиру по улице Карла Маркса и попросил в долг крупную сумму денег. Получив отказ, он избил 51‑летнюю женщину руками, табуретом и подручными предметами, нанес ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища, отчего последняя скончалась на месте преступления. Также злоумышленник расправился и с 82‑летней матерью женщины и ее 21‑летней дочерью: он избил девушку и ее бабушку и нанес им смертельные ножевые ранения. После этого обвиняемый похитил из квартиры жертв 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок и скрылся с места преступления.
Тела женщин были обнаружены родственниками 24 мая 1999 года. На протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым. Вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась. В результате взаимодействия правоохранителей было установлено, что следы, изъятые в 1999 году в ходе осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество.
Выяснилось, что фигурант, учившейся с убитой студенткой в одном заведении, знал, что ее отец является капитаном дальнего плавания и в квартире девушки может находиться крупная сумма денежных средств. О его причастности к совершению указанного преступления указывают также показания установленных в настоящее время свидетелей и очевидцев.
По данному делу выполнен комплекс необходимых следственных действий, который в совокупности с иными доказательствами полностью изобличает обвиняемого в содеянном. Вину в убийстве женщин обвиняемый признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.