Калининградца ждет суд за тройное убийство ради наживы, совершенное в 1999-м

По версии следствия, 22 мая 1999 года 21-летний на тот момент обвиняемый пришел к своей знакомой в квартиру по улице Карла Маркса и попросил в долг крупную сумму денег. Получив отказ, он избил 51‑летнюю женщину руками, табуретом и подручными предметами, нанес ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища, отчего последняя скончалась на месте преступления. Также злоумышленник расправился и с 82‑летней матерью женщины и ее 21‑летней дочерью: он избил девушку и ее бабушку и нанес им смертельные ножевые ранения. После этого обвиняемый похитил из квартиры жертв 18 тысяч долларов США и 200 немецких марок и скрылся с места преступления.